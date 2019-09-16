В Одесі підтримали кандидатури на присвоєння звання «Мати-героїня»



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Міська комісія з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» підтримала кандидатури трьох багатодітних одеситок

12 вересня 2019 року відбулося п'яте засідання Міської комісії з розгляду кандидатур на присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня».

Засідання проходило під головуванням заступниці Одеського міського голови Світлани Бедреги.

На засіданні комісії були розглянуті заяви трьох кандидаток на присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня», зокрема:

Перепечі Наталії Вікторівни - багатодітної матері, яка народила і виховала семеро дітей;

Чичельницької Єлизавети Михайлівни - багатодітної матері, яка народила і виховала вісьмох дітей;

Гринюк Лілії Іванівни - багатодітної матері, яка народила і виховала вісьмох дітей.

Члени комісії одноголосно підтримали кандидаток на присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня».

Звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.