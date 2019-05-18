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    В Одесі почала працювати туристична поліція

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    Туристична поліція в Одесі - В Одесі почала працювати туристична поліція
    Туристична поліція в Одесі

    До роботи в туристичній поліції залучено близько 500 правоохоронців

    Чотири поліцейські станції на найбільших пляжах Одеси відсьогодні працюватимуть у цілодобовому режимі.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Станції туристичної поліції відкрито на пляжах «Золотий берег», «Ланжерон», «Аркадія» та «Лузанівка».

    Туристична поліція буде відпрацьовувати курортні зони Одеси. Їхня робота полягає у попередженні та розкритті правопорушень, оперативному реагуванні на звернення громадян та наданні  кваліфікованої допомоги жителям та гостям міста.

    Загалом залучено близько 500 правоохоронців, це -  військовослужбовці Національної гвардії України, працівники Управління патрульної поліції та батальйон поліції особливого призначення ГУНП.

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