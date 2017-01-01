В Одесі – поповнення патрульної поліції

Ряди патрульних поліцейських Одеської області поповнили новопризначені співробітники

Сьогодні у стінах Управління патрульної поліції в Одеській області пройшли урочисті заходи з нагоди посвячення у захисники правопорядку. Про це інформує патрульна поліція Одеси. 31 новобранець склав присягу працівника поліції на вірність Українському народові. «Перед цим у поліцейських був жорсткий відбір, який включав в себе тестування,



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Ряди патрульних поліцейських Одеської області поповнили новопризначені співробітники

Сьогодні у стінах Управління патрульної поліції в Одеській області пройшли урочисті заходи з нагоди посвячення у захисники правопорядку. Про це інформує патрульна поліція Одеси.

31 новобранець склав присягу працівника поліції на вірність Українському народові.

«Перед цим у поліцейських був жорсткий відбір, який включав в себе тестування, співбесіди та перевірку фізичної підготовки. Всі вони пройшли первинне навчання та успішно склали іспити», - сказано у повідомленні.

Новопризначених співробітників патрульної поліції привітав начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін. Він подякував поліцейським за рішення стати на захист закону та висловив впевненість, що вони докладуть максимум зусиль для забезпечення правопорядку в місті.

Очільник підрозділу Юрій Рибак привітав новобранців із складанням присяги та кожному вручив спеціальні жетони.

«Бережіть честь поліцейського, залишайтеся вірними присязі, Конституції України, дотримуйтесь вимог законодавства, спрямовуйте всі свої зусилля на збереження спокою в країні в цілому та у місті Одесі зокрема» - звертаючись до молодих патрульних наголосив Рибак.

Також на заході діючим співробітникам Управління вручили чергові спеціальні звання.

По завершенню офіційної частини новопризначених поліцейських привітали рідні та близькі.

Після урочистих заходів був проведений інструктаж, адже частина з них вже сьогодні заступить на патрулювання у нічну зміну.