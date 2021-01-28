В Одесі посадовець обласного управління Держпраці попався на хабарі (фото)

Чиновнику загрожує від трьох до восьми років з конфіскацією майна

Інспектори затримали відразу після отримання хабаря

Державний службовець за 500 доларів США обіцяв зацікавленій особі вплинути на прийняття рішення уповноваженим реєструвати в Головному управлінні Держпраці в Одеській області декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

«Співробітники відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України та процесуального керівництва обласної прокуратури затримали головного державного інспектора одного з відділів держустанови одразу після одержання ним неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що директора одного з підрозділів «Вінницяобленерго» спіймали на отриманні хабаря.

Незабаром, було затримано його спільника, головного інженера підрозділу підприємства.