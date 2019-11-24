Нігерієць заробив мільйон доларів, будучи у в’язниці



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Чоловік зі спільниками здійснив аферу, від якої постраждали громадяни різних держав

Ув’язнений у нігерійській в’язниці суворого режиму разом зі спільниками здійснив міжнародну аферу, яка принесла йому мільйон доларів.

Про це повідомляє CNN.

«Попереднє розслідування показало, що засуджений, всупереч встановленій стандартній практиці, мав доступ до інтернету і мобільного телефону у виправному центрі, де він відбував термін ув’язнення», – повідомляє видання.

Зазначається, що від злочинних схем у в’язниці постраждали громадяни різних держав.