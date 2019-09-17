В Одесі правоохоронці за лічені години затримали підозрюваного у пограбуванні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник на вулиці підійшов до потерпілого та, погрожуючи фізичною розправою, відібрав у хлопця гроші та зірвав з шиї ланцюжок

Подія сталася в одному із скверів Суворовського району, де гуляли 19-ти річний потерпілий зі своїм другом. Хлопці зустріли перехожого, який з невідомих причин почав зачіпати юнака та під час словесної перепалки заволодів його майном і втік.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Потерпілий відразу зателефонував до поліції та одночасно звернувся по допомогу до патруля національної гвардії, що відпрацьовував територію. Об’єднавши зусилля, правоохоронці встановили місце знаходження нападника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 19-річний житель Лиманського району. Викрадене майно було вилучено та повернуто власнику.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.