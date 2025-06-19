Лінія фронту станом на 19 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1212-й день повномасштабної війни

Противник завдав одного ракетного та 33 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані авіаційні бомби. Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

19 червня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень.

Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 191 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, дев’ять із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили дев’ять атак на позиції наших військ в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дві наступальні дії поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

Упродовж дня відбулось 29 атак противника поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку

Окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Упродовж дня відбулося 19 бойових зіткнень у районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 37 атак у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Українські захисники відбили сім атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Перебудова, Багатир, Новосілка та Шевченко. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 13 боєзіткнень

Нагадаємо, триває 1212-й день повномасштабної війни в Україні.