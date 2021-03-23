Карантин в Одесі: промринок «7 кілометр» не закриють

23 березня на ринку працювали поліцейські, які попереджали підприємців, які були відкриті, про те, що вони мають закрити магазини

Промислово-товарний ринок «7 кілометр», що під Одесою, повністю закривати під час карантину не планують. Про це розповіла заступниця директора ринку Ірина Ткач в коментарі «Суспільному».

За її словами, наразі промринок працює, оскільки підприємцям потрібно підготуватися до закриття та провести інвентаризацію товару. А з 24 березня там закриють магазини, яким постановою Кабінету міністрів заборонено працювати. «На ринку окремо стоять магазини, у нас їх 15 тисяч, і підприємці торгують різними товарами, зокрема й дозволеними. Це ветеринарні аптеки, зоотовари, засоби зв'язку, сад та город, продукти, засоби гігієни. Чи будуть вони працювати, вони вирішувтаимуть самостійно, бо їм дозволено. Але все залежить від покупців», – поділилася Ткач.

Вона додала, що територію ринку залишать відкритою, аби власники магазинів змогли туди потрапити, утім приймати відвідувачів не будуть.

«Територію закрити неможливо, нам не належать торговельні об'єкти, тому вона буде відкритою. Підприємці, яким не можна торгувати, – закриються. Кожен підприємець, згідно з договором, має право доступу до свого об'єкту. Деякі підприємці продають товар через інтернет, тому вони у будь-якому разі потраплятимуть до своїх об'єктів, аби відвантажувати товар», – пояснила Ірина Ткач.

За її словами, 23 березня на ринку працювали поліцейські, які попереджали підприємців, які були відкриті, про те, що вони мають закрити магазини.

«Сьогодні (23 березня) не штрафували, а завтра вже будуть, і вони попереджали про це тих людей, які були відкриті, незалежно від того, чому вони відкриті. Тому що коли щось закривають, підприємцям потрібно чітко розуміти, які залишки куди йдуть, що з цього можна перевезти на склади, а що ні. Або що можна продати через інтернет. Це так швидко не робиться, зазвичай це тиждень перераховують», – підкреслила Ткач.

Натомість голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький заявив, що, згідно з постановою Кабінету міністрів, непродовольчі ринки мають бути закриті з 23 березня. Він наголосив, що у зв'язку з роботою ринку «вживатимуть заходи».