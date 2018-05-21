В Одесі провели акцію присвячену пам’яті людей, що загинули від СНІДу

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Одеситам нагадали про важливість профілактики ВІЛ і толерантного ставлення до людей, які живуть з цією інфекцією

20 травня 2018 року в Одесі відбулась акція з нагоди Всесвітнього дня пам’яті людей , які загинули від СНІДу , котрий відзначається щороку в кожну третю неділю травня. Заходи увінчані девізом «100% Життя – 100% Толерантності» проведені з метою привертання уваги до проблем ВІЛ/СНІДу, питань профілактики ВІЛ інфекції та інших соціально небезпечних явищ серед одеситів та формування в суспільстві толерантного ставлення до людей, які живуть з цією інфекцією.

В Кіровському сквері представники Одеського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом та громадських організацій провели прибирання території та посадили квіти біля пам’ятного знаку , людям, загиблим від СНІДу. Також тут провели ярмарок неурядових організацій. Акція продовжилась на Грецькій площі . На знак пам’яті учасники розгорнули клаптеві квілти з пам'ятними написами, запустили в небо червоні повітряні кульки та розгорнули велику червону стрічку – символ боротьби зі СНІДом.

В Одеському міському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ / СНІДом пацієнтів з ВІЛ безкоштовно в повному обсязі забезпечують препаратами для антиретровірусної терапії. Для підвищення доступності обстеження на ВІЛ для одеситів запущений проект по діагностиці ВІЛ-інфекції в міських лікарнях і Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

У минулому році міський голова Одеси підписав Паризьку декларацію, приєднавшись до ініціативи мерів великих міст світу в подоланні епідемії СНІДу.