Масштабна бійка в Одесі: як патріоти штурмували офіс місцевого бізнесмена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Фонтанській дорозі відбуваються заворушення

Сьогодні в Одесі сталася масштабна бійка між активістами «Національного опору», «Ради суспільної безпеки», «Автомайдану» та молодиками одеського бізнесмена Романа Купера.

Патріотичні сили закидали офіс та його захисників камінням та яйцями.

У конфлікті взяло участь близько 100 людей, в тому числі поліція. Зі слів очевидців, декілька правоохоронців постраждало, а одного з патріотів затримали.

За вчинення дрібного хуліганства до Київського відділу поліції доставлено трьох осіб, яких буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП. Також вирішується питання про кваліфікацію вказаної події за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують забезпечувати публічний порядок на місці події.

Нагадаємо, чому активісти образилися на бізнесмена. 2 травня на Куликовому полі Купер покладав квіти і образив патріотів України, назвавши їх фашистами.

«Правова оцінка діям обох сторін буде надана після встановлення причин та обставин інциденту», - заявили у поліції.

Джерело: odessamedia.net