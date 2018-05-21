Мітинг «проти свавілля патрульної поліції» відбудеться у Вінниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти більше десяти громадських організацій закликають вінничан вийти на «акцію проти свавілля патрульної поліції».

Приводом пікетування стане судовий розгляд справи проти Дмитра Вороновича, котрого затримали патрульні, що спричинило всеукраїнський резонанс.

Нагадаємо, що 19 квітня відбувся конфлікт між Дмитром Вороновичем та екіпажем патрульної поліції. В реультаті Вороновича було жорстко затримано та з травмами доправлено до відділку. Подробиці інциденту, відео конфлікту та коментар Вороновича можна прочитати та подивитися за цим посиланням.

Як наслідок, проти водія складено відразу кілька протоколів та відкрито проваджень. Під час розгляду одного з них – щодо «злісної непокори законним вимогам працівника поліції – 31 травня відбудеться розгляд в суді. Саме на цей час активісти збирають акцію, аби підтримати Вороновича та закликати суд прийняти законне рішення по справі.

Акція розпочнеться 31 травня о 10.00 за адресою: м.Вінниця, вул. Визволення 12 ( парковка апеляційного суду).

Джерело: VЕЖА