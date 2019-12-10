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    В Одесі пройшов IX Благодійний дипломатичний ярмарок

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    В Одесі пройшов IX Благодійний дипломатичний ярмарок

    Кошти, зібрані на IX Благодійному дипломатичному різдвяному ярмарку, направлять на придбання медобладнання

    В суботу, 7 грудня 2019 року, в приміщенні Морського вокзалу відбувся IX Благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок.

    Цього року кошти, зібрані на ярмарку, планується направити на придбання апарату штучної вентиляції легенів «BLIZAR» для Одеського міського пологового будинку №1 та спеціального обладнання - системи обігріву пацієнта на гелієвій пластині - для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Ця система важлива для підтримки оптимального температурного режиму пацієнта під час тривалих оперативних втручань, особливо новонароджених дітей і дітей, які перебувають у важкому стані.

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    В Одесі пройшов IX Благодійний дипломатичний ярмарок
    В Одесі пройшов IX Благодійний дипломатичний ярмарок
    В Одесі пройшов IX Благодійний дипломатичний ярмарок
    В Одесі пройшов IX Благодійний дипломатичний ярмарок
    В Одесі пройшов IX Благодійний дипломатичний ярмарок

    Організатори - акредитовані в Одесі дипломатичні місії: Вірменії, Болгарії, Греції, Грузії, Молдови, Китаю, Польщі, Румунії, Туреччини, Австрії, Латвії, Німеччини, Кіпру, Казахстану, Франції, Ізраїлю, Литви, Сирії, Словаччини, Словенії, ПАР, Республіки Корея, Норвегії, Перу, а також Місії ЄС з Прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). 

    ЄС Одеса ярмарок
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