В Одесі пройшов марш ЛГБТ: яскраві фото



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Фото: dumskaya.net Марш рівності в Одесі

Марш ЛГБТ пікетували люди, які виступили за традиційні цінності

Марш рівності провели сьогодні вранці в центрі Одеси учасники фестивалю ЛГБТ-культури. Вони прокрокували по Приморському бульвару: від Воронцовського палацу до Думській площі. Біля пам’ятника Дюку в цей час проходила акція за традиційні цінності.

Біля Воронцовського провулка, Катерининської вулиці та Думській площі було встановлено огородження. Також було перекрито Потьомкінські сходи.

Опоненти ЛГБТ-фестивалю помолились за традиційні сімейні цінності.

«Ми виступаємо багато років за традиційні сімейні цінності. Це важливо тому, що у нас демографічні проблеми. Зараз поняття сім'ї розмивають, і це дуже небезпечно. Ми заявили акцію з учорашнього вечора. Пропустили в зв'язку з проблемами і довелося прийти о 6 ранку», - розказав активіст Ігор Плохой, представник руху «Разом».

Марш рівності стартував близько 9-ї години. Поліція оточила місце проведення фестивалю.

Дві особи напали на учасників маршу в районі Катерининської площі. Поліція їх затримала.

Один з військових капеланів, які прийшли на місце проведення акції, перегородив шлях маршу і почав кричати про «содомський гріх» і закликати учасників покаятися. Ті йому заперечили, що «Бог є любов». Поліція відтіснила священика, тоді він приєднався до «традиціоналістів» біля Дюка і продовжив проповідь за допомогою гучномовця.

Учасники маршу дійшли до Думській площі, де стояли автобуси, які повинні їх зібрати. За поліцейським оточенням знаходилося до 30 супротивників ЛГБТ-фестивалю, міцних молодих людей, які кричали образливі слова на адресу опонентів.

Учасників маршу організовано вивезли.

Джерело: Думская