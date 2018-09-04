В Одесі спалахнула масштабна пожежа на СТО: постраждали четверо рятувальників



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Фото: ДСНС Пожежа на вулиці Дальницька в Одесі

Для гасіння пожежі загалом залучалось 62 рятувальника ДСНС

У понеділок ввечері, 3 вересня, до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дальницька в Одесі сталось загорання у складському приміщенні станції технічного обслуговування.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, до місця виклику були негайно спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику.

По прибуттю на місце пожежі перших підрозділів було встановлено загоряння мастильних матеріалів та невідомих речовин у складі на першому та другому поверхах. Постійно виникали вибухи невідомого походження.

«Внаслідок інтенсивного горіння о 21:19 сталось обрушення даху і пожежа розповсюдилась на площу 150 кв. м. Під час падіння елементів конструкцій даху і гасіння пожежі четверо вогнеборців отримали травми та бригадою швидкої медичної допомоги з різного ступеня ушкодженнями доставлені до лікувальних закладів. Рятувальники о 21:50 пожежу локалізували на площі 200 кв.м. та о 22:24 ліквідували», - йдеться у повідомленні ДСНС.

По місцю виклику були залучені допоміжні служби, аварійні бригади, Національна поліція, служба медицини катастроф.

Від ДСНС залучалось 62 чоловіка особового складу та 14 одиниць основної та спеціальної техніки. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 3 вересня під Києвом у фермера згоріло сіносховище.