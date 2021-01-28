Снігопад в Україні: знеструмлені 273 населені пункти

В Одеській області знеструмлені 153 населені пункти

Через негоду в Україні знеструмлені 273 населені пункти.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 18:00 в Одеській області знеструмлені 153 населені пункти, у Миколаївській – 63, у Кіровоградській – 53, у Київській – 4.

Спостерігається місцями невеликий сніг у Одеській (сніговий покрив (20-25 см), Київській (до 10 см), Черкаській (до 20 см), Чернігівській (до 2 см), Кіровоградській (до 10 см) та Вінницькій (до 5 см) областях. Невеликий сніг з дощем є в Миколаївській (до 15 см) та Херсонській (до 1 см) областях.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування здебільшого забезпечений. Виняток – усі місцеві дороги Одещини та автодороги державного значення М-15 (Одеса-Рені) та М-16 (Одеса – Кучурган), де заборонений рух транспортних засобів всіх видів.

У Миколаївській області обмежений рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 (Кропивницький-Платонове).

До дев’яти населених пунктів Одеської області відсутній проїзд. Шість із них у Білгород-Дністровському, два – у Березівському, ще один – в Одеському.

Нагадаємо, в Одесі через сильні снігопади та пориви вітру постраждали 58 осіб. Зокрема, госпіталізували 7 осіб. Також 123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.

В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.

Наразі Україну засипає снігом. Зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни.