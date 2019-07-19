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    В Одесі упіймали організатора вбивства колишнього мера Тирасполя

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    В Одесі упіймали організатора вбивства колишнього мера Тирасполя

    Поліція затримала іноземця за підозрою в організації вбивства екс-чиновника

    Одеські правоохоронці затримали організатора розбійного нападу та вбивства ексмера Тирасполя. Про це в п'ятницю, 19 липня, повідомила пресслужба поліції області.

    «В Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства ексмера Тирасполя. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

    Решта співучасників злочину знаходяться в розшуку.

    Відзначається, що зловмисником виявився 56-річний уродженець сусідньої держави. Він знав про заможність жертви і вирішив заволодіти його майном.

    Для реалізації задуманого чоловік підібрав трьох спільників. У травні зловмисники проникли в будинок ексмера і побили його, вимагаючи гроші та цінності.

    Не отримавши бажаного, жертву зв'язали, кинули в багажник його ж авто, вивезли в безлюдне місце і вбили.

    Слідство триває.

    Наприкінці травня на занедбаному подвір'ї села Вапнярка Лиманського району Одеської області співробітники поліції виявили вбитим 55-річного ексмера Тирасполя Андрія Безбабченка.

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