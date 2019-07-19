В Одесі упіймали організатора вбивства колишнього мера Тирасполя



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Поліція затримала іноземця за підозрою в організації вбивства екс-чиновника

Одеські правоохоронці затримали організатора розбійного нападу та вбивства ексмера Тирасполя. Про це в п'ятницю, 19 липня, повідомила пресслужба поліції області.

«В Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства ексмера Тирасполя. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

Решта співучасників злочину знаходяться в розшуку.

Відзначається, що зловмисником виявився 56-річний уродженець сусідньої держави. Він знав про заможність жертви і вирішив заволодіти його майном.

Для реалізації задуманого чоловік підібрав трьох спільників. У травні зловмисники проникли в будинок ексмера і побили його, вимагаючи гроші та цінності.

Не отримавши бажаного, жертву зв'язали, кинули в багажник його ж авто, вивезли в безлюдне місце і вбили.

Слідство триває.

Наприкінці травня на занедбаному подвір'ї села Вапнярка Лиманського району Одеської області співробітники поліції виявили вбитим 55-річного ексмера Тирасполя Андрія Безбабченка.