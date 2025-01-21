На Рівненщині сталася смертельна ДТП: водій збив маму з немовлям

Водій відволікся на телефонний дзвінок та збив маму з немовлям

Сьогодні, 21 січня, у місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Немовля загинуло. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Попередньо встановлено, що сьогодні близько 16:45 на вулиці Парковій водій автомобіля Dacia, 49-річний житель Вараша, наїхав на 32-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході із дитячою коляскою. Від удару немовля випало із візка.

«Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому виповнився лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер. Жінка попередньо не травмувалась, однак її іще обстежують медики», – зауважує поліція Рівненської області.

За словами правоохоронців, водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Нагадаємо, що у Вінниці 22-річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Постраждалими є студентки медичного коледжу.

Як повідомлялося, 15 січня на одній із вулиць в місті Обухів, що на Київщині трапилась дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці встановили, що 50-річний водій автомобіля Hyundai виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю ГАЗ, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок чого відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів.

Також у Києві вранці у п'ятницю, 17 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та мікроавтобуса. ДТП сталася на вулиці Ревуцького, біля недобудованої автозаправної станції (коло Ревуцького-Ахматової-Тростянецька). Легковий автомобіль Chevrolet Aveo в'їхав у мікроавтобус «Богдан».