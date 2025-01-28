У Вінницькій області син жорстоко вбив батька молотком

Зловмисник побив батька, а потім ще й завдав йому декілька ударів молотком по голові

29-річний чоловік підозрюється у вбивстві батька і може отримати за це до 15 років ув’язнення

У Ладижині Вінницької області поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного батька. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«3 січня брат потерпілого прийшов подивитись чи все з ним гаразд, тому що той не відповідав на дзвінки. Однак двері квартири ніхто не відчиняв, тому чоловік вліз в оселю через балкон й побачив родича мертвим й одразу викликав поліцію. На тілі 55-річного господаря експерти виявили тілесними ушкодженнями в області голови», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що напередодні між померлим та його 29-річним сином виникла сварка.За словами правоохоронців, підозрюваний спричинив смертельні тілесні ушкодження батькові, а потім пішов блукати вулицями Ладижина.

Згодом поліцейські затримали 29-річного зловмисника та вилучили знаряддя злочину у нього.

Слідчі відділення поліції № 3 Гайсинського райуправління за процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Триває розслідування.

Раніше на Вінниччині правоохоронці затримали мешканця Хмільницького району, який побив знайомого та, ще живого, хотів закопати у полі, намагаючись приховати злочин.