Через напад епілепсії водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП в центрі Києва (фото, відео)



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Volkswagen різко прискорився і влетів у Ssang Yong Фото: Інформатор

У ДТП потрапили чотири автомобілі

У п'ятницю, 5 липня, на вулиці Великій Васильківській сталася ДТП за участю чотирьох машин: навпроти Палацу «Україна» Volkswagen на великій швидкості протаранив Ssang Yong, а той за інерцією вдарив Honda і Volkswagen Caddy, що стояли попереду.

Причиною аварії став напад епілепсії у водія Volkswagen. Про це повідомляє Інформатор.

Близько 11:40, рухаючись по вулиці Велика Васильківська, автомобіль Volkswagen різко прискорився, перетнув три ряди і влетів у Ssang Yong, який стояв на світлофорі. Після зіткнення Volkswagen почав котитися назад і зупинився більш ніж в десяти метрах від місця ДТП.

Коли до машини підбігли люди, то побачили, що у чоловіка за кермом сильні судоми. До Палацу «Україна» направили дві бригади медиків і поліцію.

Лікарі надали допомогу водію Volkswagen. Попередньо, у нього стався напад епілепсії. Його госпіталізували в лікарню.

В результаті аварії також постраждав чоловік з салону Ssang Yong, у нього травма руки. Водії і пасажири двох інших автомобілів відбулися переляком.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 5 липня біля Гідропарку в Києві сталася аварія за участю трьох легковиків і автобуса. На Броварському проспекті автобус наздогнав Kia Carens, який згодом врізався в Opel Corsa, а той зіткнувся з Opel Astra.

4 липня пізно ввечері на Північному мосту в Києві автомобіль Skoda врізався в причіп комунальників, які проводили на даній ділянці ремонтні роботи.