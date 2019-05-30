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    В Одесі вже триває підготовка до нового опалювального сезону

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    В Одесі вже триває підготовка до нового опалювального сезону

    Персонал КП «Теплопостачання міста Одеси» проводить гідравлічні опресовування теплових мереж

    Персонал КП «Теплопостачання міста Одеси» продовжує виконання робіт з підготовки основних фондів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.

    Згідно з графіком співробітники підприємства проводять І етап (весняних) гідравлічних опресувань теплових мереж. Станом на сьогодні завершені випробування вилучити від? усіх районних, квартальних котелень і ПАТ «ОТЕЦ», за винятком РК «Північна-2», де випробування ще тривають.

    Персонал підприємства проводить дефектацію (уточнення місця, обсягу пошкоджень) і відновний ремонт тепломереж. На сьогодні виявлено 680 і усунуто 398 пошкоджень теплових мереж, перевірено та відремонтовано 1693 одиниці контрольно-вимірювальних приладів, зроблені еколого-теплотехнічні випробування 20 котлоагрегатів з 26 запланованих цього року.

    Всього з початку року замінено 3892 погонних метрів труб, зокрема 82 за минулий тиждень.

    Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.

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