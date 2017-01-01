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    В Одесі затримали дев’ятьох нелегалів з Бангладеш

    Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного законодавства
    В Одесі співробітники Держприкордонслужби спільно з міграційною службою і Нацполіцією затримали нелегальних мігрантів. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначається, що загалом було виявлено дев’ятьох незаконних мігрантів, громадян Республіки Бангладеш. Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного
    • Сьогодні, 00:39
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    Нелегали з Бангладеш
    Нелегали з Бангладеш

    Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного законодавства

    В Одесі співробітники Держприкордонслужби спільно з міграційною службою і Нацполіцією затримали нелегальних мігрантів.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Зазначається, що загалом було виявлено дев’ятьох незаконних мігрантів, громадян Республіки Бангладеш. Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного законодавства.

    Наразі мігранти затримані для прийняття судового рішення.

    Нагадаємо, у грудні правоохоронці затримали в Одесі 16 нелегалів, які думали, що вони у Франції.

    Як відомо, станом на 19 грудня в світі 258 мільйонів осіб залишили свої рідні країни і мігрували в інші.

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