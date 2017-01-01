В Одесі затримали дев’ятьох нелегалів з Бангладеш

Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного законодавства

В Одесі співробітники Держприкордонслужби спільно з міграційною службою і Нацполіцією затримали нелегальних мігрантів. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначається, що загалом було виявлено дев’ятьох незаконних мігрантів, громадян Республіки Бангладеш. Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нелегали з Бангладеш

Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного законодавства

В Одесі співробітники Держприкордонслужби спільно з міграційною службою і Нацполіцією затримали нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що загалом було виявлено дев’ятьох незаконних мігрантів, громадян Республіки Бангладеш. Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного законодавства.

Наразі мігранти затримані для прийняття судового рішення.

Нагадаємо, у грудні правоохоронці затримали в Одесі 16 нелегалів, які думали, що вони у Франції.

Як відомо, станом на 19 грудня в світі 258 мільйонів осіб залишили свої рідні країни і мігрували в інші.