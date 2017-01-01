В Одесі затримали дев’ятьох нелегалів з Бангладеш
- Сьогодні, 00:39
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Нелегали з Бангладеш
Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного законодавства
В Одесі співробітники Держприкордонслужби спільно з міграційною службою і Нацполіцією затримали нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що загалом було виявлено дев’ятьох незаконних мігрантів, громадян Республіки Бангладеш. Всі виявлені іноземці перебували в Україні з порушенням чинного міграційного законодавства.
Наразі мігранти затримані для прийняття судового рішення.
Нагадаємо, у грудні правоохоронці затримали в Одесі 16 нелегалів, які думали, що вони у Франції.
Як відомо, станом на 19 грудня в світі 258 мільйонів осіб залишили свої рідні країни і мігрували в інші.