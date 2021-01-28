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    В Одесі затримали трьох іноземців, які намагалися обікрасти квартиру (фото, відео)

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    Фігурантами виявилися троє вихідців із Закавказзя віком 34, 36 та 40 років <div></div> - В Одесі затримали трьох іноземців, які намагалися обікрасти квартиру (фото, відео)
    Фігурантами виявилися троє вихідців із Закавказзя віком 34, 36 та 40 років
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала грабіжників прямо у вході до під'їзду

    В Одесі троє іноземців намагалися обікрасти квартиру у Київському районі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

    Як зазначається, заздалегідь спланувавши свої дії, двоє зловмисників за допомогою відмичок проникли до чужої оселі на проспекті Небесної сотні, а третій у цей час спостерігав біля під’їзду багатоповерхівки за обстановкою.

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    В Одесі затримали трьох іноземців, які намагалися обікрасти квартиру (фото, відео)
    В Одесі затримали трьох іноземців, які намагалися обікрасти квартиру (фото, відео)
    В Одесі затримали трьох іноземців, які намагалися обікрасти квартиру (фото, відео)
    В Одесі затримали трьох іноземців, які намагалися обікрасти квартиру (фото, відео)
    В Одесі затримали трьох іноземців, які намагалися обікрасти квартиру (фото, відео)
    Фото: Нацполіція

    «Правопорушники набрали з квартири цінне майно, однак забрати з собою його не змогли, оскільки були затримані поліцейськими при виході з будинку», – йдеться у повідомленні.

    Фігурантами виявилися троє вихідців із Закавказзя віком 34, 36 та 40 років.

    «Усі речові докази у затриманих правоохоронці вилучили, - розповідає т.в.о. заступника начальника відділу кримінальної поліції Одеського районного управління поліції №1 Денис Бовтенко. – Дії правопорушників слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Зараз фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання і перевіряють на причетність до інших злочинів, скоєних у регіоні».

    Нагадаємо, що під Одесою спіймали двох серійних квартирних злодіїв.

    Теги: Одеса поліція майно
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