В Одесі затримали трьох іноземців, які намагалися обікрасти квартиру (фото, відео)

Поліція затримала грабіжників прямо у вході до під'їзду

В Одесі троє іноземців намагалися обікрасти квартиру у Київському районі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Як зазначається, заздалегідь спланувавши свої дії, двоє зловмисників за допомогою відмичок проникли до чужої оселі на проспекті Небесної сотні, а третій у цей час спостерігав біля під’їзду багатоповерхівки за обстановкою.

«Правопорушники набрали з квартири цінне майно, однак забрати з собою його не змогли, оскільки були затримані поліцейськими при виході з будинку», – йдеться у повідомленні.

Фігурантами виявилися троє вихідців із Закавказзя віком 34, 36 та 40 років.

«Усі речові докази у затриманих правоохоронці вилучили, - розповідає т.в.о. заступника начальника відділу кримінальної поліції Одеського районного управління поліції №1 Денис Бовтенко. – Дії правопорушників слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Зараз фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання і перевіряють на причетність до інших злочинів, скоєних у регіоні».

Нагадаємо, що під Одесою спіймали двох серійних квартирних злодіїв.