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    Під Одесою викрили двох серійних квартирних злодіїв

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    Поліція конфіскувала викрадене майно - Під Одесою викрили двох серійних квартирних злодіїв
    Поліція конфіскувала викрадене майно
    Фото: Нацполіція

    Двом зловмисникам загрожує до 6 років в'язниці

    В Одеській області, 34-річний та 39-річний жителі Білгород-Дністровського пробралися у будинок місцевого жителя і викрали звідти рибальські вудки та інші речі. Виявивши пропажу, потерпілий звернувся за допомогою у поліцію, передає пресслужба Національної поліції Одещини.

    Злодіїв затримали по гарячих слідах. У ході обшуку у будинку затриманих виявили та вилучили речі, викрадені з квартир інших городян.

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    Під Одесою викрили двох серійних квартирних злодіїв
    Під Одесою викрили двох серійних квартирних злодіїв
    Під Одесою викрили двох серійних квартирних злодіїв
    Під Одесою викрили двох серійних квартирних злодіїв

    Зараз правоохоронці встановлюють причетність фігурантів до ряду аналогічних злочинів. За крадіжки, поєднані з проникненням у житло, правопорушникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, що співробітника Інституту раку викрили на крадіжці майна на 10 млн грн.

    Теги: Одеса Одещина житло речі будинок
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