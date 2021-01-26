Під Одесою викрили двох серійних квартирних злодіїв

Двом зловмисникам загрожує до 6 років в'язниці

В Одеській області, 34-річний та 39-річний жителі Білгород-Дністровського пробралися у будинок місцевого жителя і викрали звідти рибальські вудки та інші речі. Виявивши пропажу, потерпілий звернувся за допомогою у поліцію, передає пресслужба Національної поліції Одещини.

Злодіїв затримали по гарячих слідах. У ході обшуку у будинку затриманих виявили та вилучили речі, викрадені з квартир інших городян.

Зараз правоохоронці встановлюють причетність фігурантів до ряду аналогічних злочинів. За крадіжки, поєднані з проникненням у житло, правопорушникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що співробітника Інституту раку викрили на крадіжці майна на 10 млн грн.