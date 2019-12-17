В Одесі затримали злочинну групу, що спеціалізується на крадіжках з морських контейнерів



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Співробітники ТОВ «Столес Лоджистік» спільно з правоохоронцями затримали групу людей, яка займалася розкраданням з морських контейнерів, що належать компанії

Інцидент стався у п'ятницю, 13 грудня 2019 року, розповіли «Думській» в «Столес».

Підприємці стверджують, що з 2018 року затримані обчистили більше 15 контейнерів різних експедиторських компаній і вкрали товарів приблизно на півмільйона доларів США. В основному це соняшникова олія і сухе молоко.

За їх словами, одним з учасників злочинної групи є колишній співробітник МВС Роман Г., одружений на поліцейській. Відкрито кілька кримінальних проваджень (ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 185) і триває слідство.

«Зловмисники діяли за однією і тією ж схемою, - розповідає представник «Столес Лоджистік». - Під виглядом водіїв-приватників вони брали замовлення експедиторських фірм на перевезення контейнерів. Документи, держномери машин, техпаспорта і посвідчення були підробленими. Після завантаження контейнера його везли на спеціальну точку, де розкривали і зливали масло (мова йде про танк-контейнерах, - ред.). Щоб приховати пропажу, в цистерни наливали воду, а пломби акуратно встановлювали на місце. Пропажу зазвичай виявляли через місяць в портах інших країн, за цей час автомобілі, водії і документи змінювалися».

Бізнесмени також заявляють, що в Хаджибейському відділенні поліції Одеси відмовилися відкривати кримінальне провадження за фактом крадіжки вантажу. Замість цього правоохоронці кваліфікували подію як підробку документів (ст. 358 КК).

«Не дивлячись на те, що один із затриманих С. почав давати свідчення під час затримання, Хаджибейське відділення відпустило його без оголошення про підозру, не провівши ніяких слідчих дій. Це наштовхує на думку, що в цій справі замішані поліцейські, які намагаються зам'яти справу», - заявили в компанії.

ЗМІ звернулися в поліцію за коментарем. Офіційну відповідь ще готують, але неофіційно повідомили, що розслідуванням цієї справи займається обласне управління стратегічних розслідувань (колишнє управління захисту економіки).

«С. - водій машини. Коли він завантажився соняшниковою олією в Південному, за ним вже вели приховане спостереження. Потім він виїхав до Полтави, де злив масло, замінивши його водою. А коли повернувся до Одеси, його затримали оперативники. Так як крадіжка була здійснена в Полтаві, там і було відкрито кримінальне провадження. Громадянин С. затриманий і відправлений за місцем відкриття провадження. А в Одесі відкрили провадження за фактом того, що цей громадянин при затриманні пред'явив підроблені документи на право водіння транспортом, сам автомобіль. Факт заміни масла водою зафіксовано в Полтаві. Тобто «відмазувати» його не збираються, це звичайна поліцейська практика - відкривати кримінальне провадження там, де було скоєно злочин», - пояснили в поліції.