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    В Одесі керівника комунального підприємства затримали під час отримання хабара

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    В Одесі керівника комунального підприємства затримали під час отримання хабара

    Чиновника підозрюють у вимаганні грошей за дозвіл на проведення в парку фестивалю «Hand Made»

    Слiдчі теруправлiння Державного бюро розслiдувань, розташованого у місті Миколаєвi, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Одеськiй областi Департаменту захисту економіки Нацполiцiї  України та процесуального керiвництва вiйськової прокуратури Одеського гарнiзону Пiвденного регiону України затримали виконувача обов’язків директора КП «Парки Одеси».

    Про це інформує прес-служба ДБР, повідомляє «Главком».

    За даними слідства, виконувач обов’язків директора комунального підприємства вимагав неправомiрну вигоду в розмiрi 50000 гривень в однієї з громадських організацій.  За ці кошти він обіцяв надати дозвіл на проведення в центральному парку культури i вiдпочинку iм. Т.Г.Шевченко Одеси фестивалiв «Hand Made».  

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    В Одесі керівника комунального підприємства затримали під час отримання хабара
    В Одесі керівника комунального підприємства затримали під час отримання хабара
    В Одесі керівника комунального підприємства затримали під час отримання хабара

    Неправомірну вигоду виконувач обов’язків директора КП «Парки Одеси» отримував двома частинами. Першу частину - 20 000 гривень він отримав 14 травня 2019 року зранку, перебуваючи у службовому кабінеті. Ще 30 000 гривень посадовцю передали ввечері, після чого його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

    У разі доведення вини, керівнику комунального підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. 

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