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В Одесі завершено рятувальні роботи після удару РФ: кількість постраждалих зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Одесі завершено рятувальні роботи після удару РФ: кількість постраждалих зросла
Ворог пошкодив багатоповерховий житловий будинок
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Через російську атаку постраждали шестеро осіб

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС

У ніч на 3 липня російські терористи завдали удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. У результаті ворожих ударів постраждали шестеро людей, 11 – врятовані.

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Через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В оселях містян виникли пожежі: шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено.

До слова, нещодавно Росія намагалась атакувати Одещину експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога. За словами глави ГУР, безпілотники йшли на місто Південне, але «їх спіткала невдача».

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

До слова, інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотник Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.

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Теги: Одеса ДСНС

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