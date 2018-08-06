В Одесі згоріли чотири торгові павільйони (фото)
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Фото: dumskaya.net
Пожежа в Одесі
Пожежу гасили декілька пожежних машин
В Одесі вночі згоріло чотири торгові павільйони. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Як повідомила журналіст Валерія Івашкіна, пожежа сталася на Люстдорфській дорозі, 146, в районі її перетину з вулицею Костанді.
«Поки гасять дві пожежні машини. Люстдорфська дорога перекрита з двох сторін », - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
Причини загоряння поки не відомі.
Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу на полтавському міському сміттєзвалищі, яка почалася 3 серпня.
Джерело: Думская