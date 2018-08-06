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    В Одесі згоріли чотири торгові павільйони (фото)

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    Пожежа в Одесі - В Одесі згоріли чотири торгові павільйони (фото)
    Фото: dumskaya.net
    Пожежа в Одесі

    Пожежу гасили декілька пожежних машин

    В Одесі вночі згоріло чотири торгові павільйони. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомила журналіст Валерія Івашкіна, пожежа сталася на Люстдорфській дорозі, 146, в районі її перетину з вулицею Костанді.

    «Поки гасять дві пожежні машини. Люстдорфська дорога перекрита з двох сторін », - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

    Причини загоряння поки не відомі.

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    В Одесі згоріли чотири торгові павільйони (фото)
    В Одесі згоріли чотири торгові павільйони (фото)
    В Одесі згоріли чотири торгові павільйони (фото)

    Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу на полтавському міському сміттєзвалищі, яка почалася 3 серпня.

    Джерело: Думская

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