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    В Одесі «знахарка» видурила в чоловіка 30 тисяч гривень

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    Жінка видурила у одесита 30 тис. грн та зникла - В Одесі «знахарка» видурила в чоловіка 30 тисяч гривень
    Жінка видурила у одесита 30 тис. грн та зникла

    Правоохоронці затримали шахрайку та тепер розшукують тих, кого вона ошукала

    В Одесі за підозрою у шахрайстві затримали жінку, яка видурила в одесита 30 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

    Шахрайка ошукала одесита, що мешкає по вулиці Маршала Малиновського. Жінка постукала до дверей його квартири, а коли він відкрив то нарозказувала йому про скрутне матеріальне становище та запропонувала надати за кошти послуги з нетрадиційної медицини.

    У результаті розмови жінка видурила у чоловіка 30 тис. грн та зникла.

    На даний час прокуратура спільно зі слідчими Малиновського відділу поліції повідомили вказаній особі про підозру у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України).

    Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними.

    «Якщо Ви володієте інформацією про подібні шахрайські дії з боку підозрюваної або постраждали від дій аферистки, звертайтеся до правоохоронних органів!» - звертаються правоохоронці.

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