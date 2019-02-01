В Одесі «знахарка» видурила в чоловіка 30 тисяч гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка видурила у одесита 30 тис. грн та зникла

Правоохоронці затримали шахрайку та тепер розшукують тих, кого вона ошукала

В Одесі за підозрою у шахрайстві затримали жінку, яка видурила в одесита 30 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Шахрайка ошукала одесита, що мешкає по вулиці Маршала Малиновського. Жінка постукала до дверей його квартири, а коли він відкрив то нарозказувала йому про скрутне матеріальне становище та запропонувала надати за кошти послуги з нетрадиційної медицини.

У результаті розмови жінка видурила у чоловіка 30 тис. грн та зникла.

На даний час прокуратура спільно зі слідчими Малиновського відділу поліції повідомили вказаній особі про підозру у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України).

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними.

«Якщо Ви володієте інформацією про подібні шахрайські дії з боку підозрюваної або постраждали від дій аферистки, звертайтеся до правоохоронних органів!» - звертаються правоохоронці.