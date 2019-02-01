В Одесі «знахарка» видурила в чоловіка 30 тисяч гривень
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Розсилка
Правоохоронці затримали шахрайку та тепер розшукують тих, кого вона ошукалаВ Одесі за підозрою у шахрайстві затримали жінку, яка видурила в одесита 30 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Шахрайка ошукала одесита, що мешкає по вулиці Маршала Малиновського. Жінка постукала до дверей його квартири, а коли він відкрив то нарозказувала йому про скрутне матеріальне становище та запропонувала надати за кошти послуги з нетрадиційної медицини.
У результаті розмови жінка видурила у чоловіка 30 тис. грн та зникла.
На даний час прокуратура спільно зі слідчими Малиновського відділу поліції повідомили вказаній особі про підозру у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України).
Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними.
«Якщо Ви володієте інформацією про подібні шахрайські дії з боку підозрюваної або постраждали від дій аферистки, звертайтеся до правоохоронних органів!» - звертаються правоохоронці.