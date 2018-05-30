В Одесі знизилася захворюваність на гострі кишкові інфекції, морська вода відповідає нормам

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Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби і санітарно-епідеміологічну обстановку в Одесі

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», минулого тижня на кір захворіли 58 одеситів, у числі яких - 29 дітей у віці до 17 років.

Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».



Всього з початку поточного року станом на 23 травня в Одесі зареєстровані 896 випадків захворювань на кір, з них 45,6% склали діти. Найбільшу кількість хворих на кір зареєстровано серед дітей у віці від 1 до 4-х років і серед дорослих.

Переважна більшість хворих - 87,5% - жодного разу не були щеплені від кору. Одну дозу вакцини отримали 6,7% пацієнтів, і лише 5,8% людей, які захворіли на кір, були щеплені дворазово.

У всіх дитячих міських поліклініках Одеси є вакцина КПК «Пріорікс» бельгійського виробництва, що забезпечує ефективний захист від кору, паротиту та краснухи. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Якщо дитина не щеплена відповідно до віку, слід звернутися до дільничного педіатра для вакцинації.



Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизилася на 20,9%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 126 випадків. Із захворілих 65,1% становлять діти, більшість - у віці 1-4-х років. Більшість випадків захворювань пов'язані з вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів, молочних і м'ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках.



З метою проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 30 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 15 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.



За даними лабораторного контролю, на всіх міських пляжах Одеси морська вода відповідає нормативним вимогам і придатна для морського водокористування.