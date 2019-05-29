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    В Одеських аптеках продавали наркотичні препарати

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    В Одеських аптеках продавали наркотичні препарати

    Правоохоронці під час слідства зафіксували продаж у мережі аптек кодеїнових препаратів без рецепту

    Прокурори Одеської місцевої прокуратури №4 здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

    Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Під час розслідування правоохоронці встановили, що в аптеці по вул. Героїв оборони Одеси, порушуючи правила зберігання, обліку, відпуску наркотичних засобів, торгують кодеїновмісними ліками - «Кодтерпіном ІС» та «П’ятирчаткою ІС». Зафіксовано факт продажу загалом 50 таблеток таких ліків.

    Крім того з’ясовано, що незаконним зберіганням та безконтрольним продажем препаратів займаються у мережі аптек приватного підприємства по пр. Добровольського, вул. 7-ма Пересипська, Махачкалинська, Ак. Заболотного.

    Також правоохоронні органи вилучили у приміщені аптек інші кодеїновмісні препарати, документацію, журналів обліку, рецепти необхідної форми тощо.

    Слідчо-оперативні заходи проведені за участі прокурорів місцевої прокуратури, слідчих Суворовського відділу поліції та співробітників відділу протидії наркозлочинності ГУНП в області.

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