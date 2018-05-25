В Одеській області лунають останні дзвоники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У школах Одеської області проходять святкові заходи.

Із закінченням навчального року учнів Одеської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №6 І-ІІІ ступенів привітав заступник голови ОДА Сергій Колебошин.«У вас попереду три місяці відпочинку. Однак 9-класникам необхідно ще скласти іспити державної підсумкової атестації. Бажаю вам отримати високі бали і вступити до тих навчальних закладів, які обрали. Також вітаю весь педагогічний колектив та технічних працівників», — підкреслив Сергій Колебошин.Зазначимо, з 22 травня розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). В Одеській області його складатимуть понад 20 тисяч абітурієнтів. Перше тестування було проведено з математики, 24 травня — з української мови та літератури. ЗНО з іспанської, німецької та французької заплановано на 29 травня, з англійської мови — на 1 червня. ЗНО з біології — 4 червня, з історії України — 6 червня, з географії — 8 червня. З фізики —11 червня, а з хімії — 13 червня.

Нагадаємо, за ініціативи голови Одеської ОДА Максима Степанова від початку лютого по всій території України доступна безкоштовна онлайн-платформа з підготовки до ЗНО BeSmart. Її відвідали вже понад 330 тисяч українців. Серед користувачів — абітурієнти, які планують вступати до українських закладів вищої освіти, а також школярі та педагоги.