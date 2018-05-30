В Одеській області першокласників будуть навчатися за новими стандартами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько 30 тисяч першокласників на Одещині у цьому році підуть до школи 1 вересня

З першого вересня в Одеській області стартує навчання першокласників за програмою Нової української школи: понад 1300 перших класів або 27 тисяч маленьких жителів регіону вперше сядуть за шкільні парти.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов під час апаратної наради.

За словами очільника області, до теперішнього часу, 250 вчителів пройшли навчання за оновленими стандартом. Також в Одеській області планується на наступний навчальний рік розробити програму підготовки студентів Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Костянтина Ушинського, яка стосуватиметься підготовки вчителів для викладання в старших класах Нової української школи.

Нагадаємо, «Нова українська школа» - це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Нова школа буде працювати на основі «педагогіки партнерства», в основі якої спілкування, взаємодія і співпраця між учителем, учнем та батьками. В рамках цієї моделі школа максимально враховує права дитини, його здібності, потреби і інтереси, а планування і дизайн освітнього простору школи спрямовані на розвиток дитини і мотивацію його до навчання.