В одеський санаторій «Лермонтовський» увірвалися 70 людей з арматурою, захопивши адмінбудівлю

У санаторії зараз проходять лікування та реабілітацію 150 осіб, співробітники не можуть потрапити до пацієнтів

Приблизно 70 співробітників приватної охоронної фірми, озброєні ломами й арматурою, увірвалися о 7 ранку в одеський санаторій «Лермонтовський». Вони захопили адміністративну будівлю і не пускають працівників на роботу. Про це повідомляє місцеве видання «Думская». «Загарбниками керує представник державного



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У санаторії зараз проходять лікування та реабілітацію 150 осіб, співробітники не можуть потрапити до пацієнтів

Приблизно 70 співробітників приватної охоронної фірми, озброєні ломами й арматурою, увірвалися о 7 ранку в одеський санаторій «Лермонтовський». Вони захопили адміністративну будівлю і не пускають працівників на роботу. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

«Загарбниками керує представник державного підприємства (санаторій оскаржують один у одного Міністерство юстиції та «Укрпрофздравниця» - Ред.), який стверджує, що вони діють законно. Але на сьогоднішній день є набувше чинності рішення, яке скасувало передачу здравниці Мін'юсту. Не маючи можливості зайти законним шляхом, державне підприємство здійснює злочин при потуранні поліції. Поліція тягне час», - каже адвокат Ілля Халдай, який захищає інтереси чинної адміністрації «Лермонтовського».

Він додав, що в будівлі знаходиться обладнання санаторію і особисті речі співробітників.

За словами директора санаторію Дмитра Антипова, ті, хто увірвався до будівлі, відключили «Лермонтовський» від електрики, повністю паралізувавши його роботу.

«Ми цілорічний санаторій, у нас зараз лежать люди після інсультів, інфарктів, співробітники не можуть пройти на роботу. На жаль, свавілля триває», - заявив він і закликав громадськість стати на захист здравниці.

У санаторії зараз проходять лікування та реабілітацію 150 осіб.

На місці багато поліції, яка проводить слідчі дії. Біля санаторію стоять прихильники «Укпрофздравниці» і велика група молодих чоловіків специфічної зовнішності. Вони ховають обличчя.

Згодом «Думская» повідомила, що загарбників витіснили за межі санаторію, тривають слідчі дії. Трьох затримали і посадили в автозак.

Зазначається, що між активістами та тітушками назріває зіткнення. Поліція поки стримує протиборчі сторони.