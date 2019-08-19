В Роздільнянському районі триває будівництво амбулаторії



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Майбутній медичний заклад обслуговуватиме мешканців Єгорівської сільської ради

В селі Болгарка Роздільнянського району триває будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Проект зведення амбулаторії нового типу стартував у рамках Обласної цільова програми «Здоров`я» на 2014-2018 роки та продовжує реалізовуватись шляхом співфінансування з бюджетів усіх рівнів в межах цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки».

Наразі завершено земляні роботи, закладено фундаменти, зведено стіни і перегородки, встановлено вікна та двері. Улаштовано перекриття, прокладено пароiзоляцiю, проведено вогнезахист дерев’яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв. Триває улаштування покрівлі.

Хід та результат проведених робіт – на особистому контролі депутата Одеської обласної ради Владислава Фініка.

Майбутній медичний заклад обслуговуватиме мешканців Єгорівської сільської ради, до складу якої входять сім населених пунктів: с.Єгорівка, с.Болгарка, с.Одрадове, с.Єлизаветівка, с.Хоминка, с.Мале, с.Світлогірське. Нині на території сільради діє дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини та два ФАПи в с.Світлогірське та с.Єлизаветівка.

«В рамках обласних програм по Одеській області продовжується реалізація проектів, спрямованих на відновлення соціальної інфраструктури. Зокрема, в Одеській області діє цільова програма «Доступна медицина на 2018-2020 роки», яка спрямована на вдосконалення рівня медичної допомоги перш за все на території сільських населених пунктів», – зазначив голова обласної ради Анатолій Урбанський.