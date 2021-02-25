Вбивство одеського боксера: суд залишив підозрюваного під вартою ще на два місяці

На певному етапі судового розгляду Гасанов заявив, що він не знає ані російської, ані української мов

Судді Малиновського районного суду Одеси подовжили термін перебування під вартою для обвинуваченого Бабека Гасанова у вбивстві боксера Сергія Лащенка.

Як зазначили у пресслужбі суду, під вартою обвинуваченому ще перебувати 60 діб, тобто до 24 квітня, пише Ізбірком.

Конфлікт між Лащенко і Гасановим стався в центрі міста на Дерибасівській в ніч на 8 квітня 2015 року. Гасанов ображав Лащенко, після чого той його вдарив. У відповідь Гасанов почав стріляти, поранивши трьох людей, включаючи Сергія Лащенка.

Поранені звернулися в Єврейську лікарню по медичну допомогу. Поранення були несерйозними. Через кілька хвилин Гасанов увірвався в приймальне відділення лікарні і впритул розстріляв Сергія Лащенка. Спортсмен помер на місці. За словами свідка, Гасанов цілився саме в Лащенка.

Заарештували Бабека Гасанова вже на території Російської Федерації восени 2015 року. Процедура екстрадиції затягнулася до лютого 2017 року. Суд над Гасановим почався в травні 2017-го і продовжується дотепер.

У червні минулого року в суді повідомили, що протягом одного засідання суд заслухав всі важливі експертизи та письмові докази у справі про вбивство боксера Сергія Лащенко, а також запис свідчень засекреченого свідка.

На певному етапі судового розгляду Гасанов заявив, що він не знає ані російської, ані української мов. Тому зажадав перекладача на азербайджанський. Однак перекладачі відмовлялися брати участь в засіданнях, через що суд не міг розглядати справу по суті.

Нагадаємо, Сергій Лащенко український боєць-важковаговик, який виступав у кікбоксингу та тайському боксі. У період 2007—2014 років провів на професійному рівні більше сорока боїв.