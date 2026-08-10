В Одесі вчителька випала з другого поверху школи, миючи вікна: реакція міськради

Школа №53 в Одесі, де вчителька впала з другого поверху під час миття вікон

Держпраці перевіряє обставини нещасного випадку, остаточних висновків наразі немає

Вчителька одеської школи №53 впала з другого поверху під час миття вікон та отримала переломи обох ніг. За попередньою інформацією, доручення виконувати ці роботи вона не отримувала – за її словами, це була «особиста ініціатива». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на директорку департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлію Філлер, яка поспілкувалася з виданням «Інтент».

За словами Філлер, інцидент стався у перший робочий день вчительки та під час робочого часу. На момент події директорка школи перебувала у відпустці.

«Будь-яких доручень щодо миття вікон вчителям не давали. Вчителька, яка перебуває в лікарні, це підтверджує. З її слів, це була її особиста ініціатива. Перевірка триває, тому остаточного висновку ще немає», – зазначила Юлія Філлер.

Директорка департаменту повідомила, що особисто відвідала вчительку в лікарні. Жінка отримала переломи п'ят на обох ногах, одна з травм є тяжчою.

Наразі лікарі не проводять операцію через набряки. Питання щодо необхідності хірургічного втручання вирішуватимуть після повторного огляду та консультацій кількох спеціалістів.

Після падіння керівниця школи прибула на місце події, викликала швидку допомогу та супроводжувала вчительку до лікарні. За словами Філлер, постраждалій надають необхідну медичну допомогу, а її стан перебуває на контролі.

Юлія Філлер наголосила, що педагогів не мають права залучати до господарських робіт.

«Прибиральниці можуть мити вікна лише з внутрішнього боку, якщо це передбачено їхніми посадовими інструкціями. Миття вікон із зовнішнього боку, особливо на другому поверсі й вище, належить до робіт на висоті та потребує спеціального дозволу. Ніхто в школі не має права змушувати педагогів виконувати господарські роботи», – зазначила посадовиця.

Ситуацію прокоментував освітній експерт Віктор Громовий. Він звернув увагу на заяву про те, що вчителька мила вікна «з власної ініціативи».

Скриншот із Facebook Віктора Громового

За словами Громового, він не здивований такому поясненню. На його думку, подібна «ініціатива» може виникати після натяків щодо необхідності підготувати заклад до перевірки перед новим навчальним роком.

Експерт також звернув увагу на слова Філлер про те, що миття вікон на другому поверсі є роботою на висоті, та поставив питання, чи часто українські школи залучають для таких робіт спеціалізовані клінінгові компанії.

У коментарях під дописом Громового користувачі також висловлювали сумнів щодо версії про «власну ініціативу» вчительки. Деякі освітяни розповіли про власний досвід, коли педагогів залучали до господарських робіт у школах – прибирання, фарбування, побілки чи роботи на території закладу.

Як раніше повідомляв «Главком», у школі на Закарпатті дев’ятикласник відкрив стрілянину під час уроку та поранив однокласника. Правоохоронці затримали підлітка, а інцидент кваліфікували як терористичний акт. За даними місцевої влади, школяра могли завербувати російські спецслужби через онлайн-ігри.