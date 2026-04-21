Стрілянина у школі на Закарпатті: влада заявила, що школяра завербувала РФ

Ворожі спецслужби діяли через онлайн-ігри

Учня, який відкрив стрілянину в школі на Закарпатті, росіяни завербували через онлайн-ігри. Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає «Главком».

«Ворог не гребує будь-якими методами боротьби з нашим народом, використовуючи для своїх злочинних намірів і дій навіть дітей. На жаль, про такі випадки відомо і на Закарпатті. Два з них мали широкий резонанс. Одному з них запобігли у навчальному закладі села Буштино, коли школяр намагався пронести на уроки ніж і планував завдати шкоди однокласникам, інший стався кілька днів тому у Чопі і завершився стріляниною. Обійшлося без жертв, але неповнолітньому юнакові загрожує довічне ув’язнення», – йдеться у повідомленні.

Білецький зауважив, що в обох ситуаціях ворожі спецслужби діяли через онлайн-ігри. «Вони добре вивчають свою жертву, знаходять важелі впливу, залякують, штовхаючи на злочин. Саме в цей момент дуже важливі увага, спостережливість, чуйність дорослих: батьків, вчителів, соціальних працівників. Їхня вчасна участь у житті дитини може вберегти від кроку, що зруйнує життя їй чи комусь з її оточення», – додав він.

Нагадаємо, 16 квітня в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Дев’ятикласника, який влаштував стрілянину під час уроку в одній із шкіл Закарпаття, характеризують як неконфліктного та доброго учня. До цього моменту підліток не виявляв жодних ознак агресії до однокласників чи педагогів.

За словами представниці поліції, вчинок підлітка став справжнім шоком для всього навчального закладу. До інциденту хлопець мав репутацію доброзичливого та врівноваженого учня, що робить мотиви його вчинку ще менш зрозумілими для слідства.

Згодом поліція Закарпаття оприлюднила відео затримання учня, який сьогодні вранці відкрив вогонь під час занять. Як з'ясувалося, дев’ятикласник використав пістолет, поранивши свого однокласника.

Після того, як учень здійснив постріли в класі, він намагався втекти з території навчального закладу. Проте правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підлітка та затримали його. На оприлюднених кадрах видно роботу патрульних та момент фіксації правопорушника.

Зокрема, правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт.