Від популярного курорту до «зони відчуження»: журналістка показала Затоку на Одещині

Журналістка показала порожні пляжі, занедбані території, зруйновані або пошкоджені об'єкти та будівлі, які не використовуються

Туристична інфраструктура в Затоці фактично не працює: готелі та бази відпочинку не приймають туристів

Українська ведуча Наталя Кудряшова побувала у Затоці та показала, як зараз виглядає популярний курорт на Одещині. Вона провела там три дні та дві ночі й опублікувала серію відео з селища, пише «Главком».

За словами журналістки, нині Затока суттєво відрізняється від курорту, яким її пам'ятають до повномасштабної війни. На відео – порожні пляжі, занедбані території, зруйновані або пошкоджені об'єкти та будівлі, які не використовуються.

Кудряшова зазначає, що повноцінного транспортного сполучення із центральною частиною Затоки зараз немає. Потяги не їздять, маршрутки не курсують, а електричка доїжджає лише до мосту.

До війни до Затоки можна було дістатися, зокрема, пасажирськими потягами з Києва та Чернівців. Нині автомобільне сполучення через міст закрите, а транспорт змушений об'їжджати цю ділянку.

За словами журналістки, туристична інфраструктура також фактично не працює: готелі та бази відпочинку не приймають туристів. Зрідка до селища приїжджають власники місцевої нерухомості, щоб перевірити своє майно.

Кудряшова назвала Затоку «новою зоною відчуження» та розповіла про наслідки російських атак на регіон. За її словами, під час однієї з ночей у районі пролунали десятки вибухів, а пошкоджений міст ускладнив виїзд із Затоки.

До слова, на Одещині влада погодила відкриття ще 14 пляжів.