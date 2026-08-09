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Одещина оговтується після удару: яка ситуація зі світлом і постраждалими

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Одещина оговтується після удару: яка ситуація зі світлом і постраждалими
Через масовану атаку РФ на Одещину пошкоджена енергетична, портова та житлова інфраструктура
фото: Одеська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нічного удару зросла до 14 людей

Енергетики ДТЕК протягом дня частково відновили електропостачання критичної інфраструктури та повернули світло для 128,4 тисячі сімей Одещини після масованої нічної атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Одна з наймасштабніших атак на регіон

У ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків балістичних, протикорабельних і протирадіолокаційних ракет – зокрема «Іскандер-М/С-400», «Онікс» та Х-31П, а також ударні безпілотники.

Найбільших руйнувань зазнала Одеса: у двох районах міста пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків, вогнем знищено й пошкоджено автомобілі мешканців. Постраждали також портова та енергетична інфраструктура. У ДТЕК назвали цю атаку однією з наймасштабніших для регіону в поточному році.

Через пошкодження частина Одеси залишилася без електропостачання, у деяких районах фіксували перебої з водою та мобільним зв'язком.

Що з відновленням світла

«Протягом дня енергетики ДТЕК частково заживили об'єкти критичної інфраструктури та повернули світло для 128,4 тис. сімей Одещини після нічної атаки РФ», – повідомили в компанії.

Ремонтні роботи триватимуть цілодобово, фахівці намагаються якнайшвидше повернути електропостачання всім одеситам. У ДТЕК попросили мешканців, які вже отримали світло, не вмикати кілька енергоємних приладів одночасно – це допоможе знизити навантаження на пошкоджену мережу.

Кількість постраждалих зросла до 14

Станом на вечір 9 серпня кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Одещині зросла до 14 людей. Одинадцять людей госпіталізовані, стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, ще пʼятьох - середньої важкості.

У Одеській ОВА зазначили, що всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, увечері 9 серпня Зеленський повідомив, що станом на ранок без електрики залишалися понад 300 тисяч сімей в Одесі та області. Того ж дня частина Одеси залишилась без світла, у місті призупиняли рух електротранспорту.

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Теги: росія окупанти Одеса Одещина ДТЕК інфраструктура ворог

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