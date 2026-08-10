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Одещина оговталася після атаки: більшості населення повернули світло

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Одещина оговталася після атаки: більшості населення повернули світло
фото: Одеська ОВА

Енергетики вже заживили дві третини родин, однак ремонтні бригади продовжили цілодобову роботу

На Одещині триває відновлення електропостачання після масованої російської атаки, яка сталася в ніч на 9 серпня. За минулу добу енергетики повернули світло 226,7 тис. абонентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, електропостачання вдалося повернути майже всім об'єктам критичної інфраструктури. Також світло вже отримали дві третини родин, які були знеструмлені внаслідок російського удару.

Ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для решти споживачів. Ліквідація наслідків масованої атаки триває.

Нагадаємо, російські війська завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Станом на ранок 10 серпня знеструмлені споживачі залишалися у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

«Внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка пережила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на неділю. Значну частину знеструмлених раніше споживачів у регіоні вже вдалося заживити, але упродовж останньої доби – ворог здійснив нові удари по енергооб’єктах», – йдеться у повідомленні «Укренерго».

Водночас на Одещині зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. В «Укренерго» пояснили, що це необхідно для уникнення перевантаження обладнання, яке працює після масованої російської атаки.

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Теги: Одеса відключення світла окупанти

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