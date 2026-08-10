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Військовий вийшов у центр Одеси після обстрілу і розповів, що його обурило

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Військовий вийшов у центр Одеси після обстрілу і розповів, що його обурило
Мирослав Откович різко висловився про Одесу після обстрілу
фото: Мирослав Откович/facebook

Откович звернувся до українських митців та активістів із закликом частіше приїжджати до Одеси

Після російської атаки на Одесу військовослужбовець і журналіст Мирослав Откович вийшов у центр міста, щоб побачити його настрій. Своїми спостереженнями він поділився у соцмережах, пише «Главком».

Откович пише, що після обстрілу не помітив у центрі міста людей, які б публічно демонстрували ненависть до Росії. Натомість, за його словами, почув переважно російську мову та побачив атмосферу курортного міста: «Тотально російська мова, вайб томного курорту: «Зай, здесь креветки офигенные» і льогкій шансон на русском».

Військовий зазначив, що Сили оборони роблять усе можливе для захисту міста, однак його обурює інша проблема – збереження російського культурного впливу.

Військовий вийшов у центр Одеси після обстрілу і розповів, що його обурило фото 1

На його думку, мовне та культурне середовище безпосередньо впливає на дітей. «Україномовна дитина сьогодні в Одесі не має жодних шансів в садочку чи в школі залишитись ментально здоровою і нетравмованою», пише Откович. Він також звернувся до українських митців та активістів із закликом частіше приїжджати до Одеси.

Станом на вечір 9 серпня кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Одещині зросла до 14 людей. Одинадцять людей госпіталізовані, стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, ще пʼятьох - середньої важкості.

У Одеській ОВА зазначили, що всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, увечері 9 серпня Зеленський повідомив, що станом на ранок без електрики залишалися понад 300 тисяч сімей в Одесі та області. Того ж дня частина Одеси залишилась без світла, у місті призупиняли рух електротранспорту.

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Теги: мова Одеса обстріл

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