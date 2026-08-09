На Одещині вибухова хвиля зачепила автобус із дітьми

Інцидент трапився удень 9 серпня під час повторної атаки РФ на регіон

В Одеській області під час російського обстрілу вибуховою хвилею пошкодило автобус, всередині якого перебували діти. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, повідомляє «Главком».

За словами Вигівського, інцидент трапився удень 9 серпня під час повторної атаки РФ на регіон. Всередині автобуса перебували 12 дітей.

Важких поранень ніхто не отримав, в однієї дитини зафіксували незначні подряпини.

Паралельно в Одесі триває фіксація наслідків нічного удару РФ. Руйнувань зазнали житлові будинки, готель, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Усім постраждалим надають медичну допомогу, а поліцейські приймають заяви від громадян про пошкоджене майно.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши 11 ракет різних типів та до 100 безпілотників. Більшість ракет заходили на цілі за балістичною траєкторією.

Удень Росія продовжила застосовувати авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Після масованого нічного удару ворог знову спрямував повітряні цілі у бік Одещини. У регіоні лунали вибухи.

Унаслідок нічної російської атаки на Одесу було пошкоджено енергетичні об'єкти. Частина міста залишилася без електропостачання, також виникли перебої з водою та мобільним зв'язком. Через знеструмлення в Одесі тимчасово призупинили рух електротранспорту, частину маршрутів почали дублювати автобусами.