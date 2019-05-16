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    Київські міні-скульптурки вбралися у вишиванки (фото)

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    <p>Міні-скульптурка &laquo;Золоті ворота&raquo; у вишитому одязі</p> - Київські міні-скульптурки вбралися у вишиванки (фото)

    Міні-скульптурка «Золоті ворота» у вишитому одязі

    Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

    Бронзові скульптурки прикрашені яскравими вишиванками

    Сьогодні, 16 травня, у День вишиванки бронзові міні-скульптурки проекту «Шукай» у Києві отримали святковий одяг. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook автор і куратор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко.

    «Міні-скульптурки «Шукай!» до Дня вишиванки готові» - написала вона.

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    Київські міні-скульптурки вбралися у вишиванки (фото)
    Київські міні-скульптурки вбралися у вишиванки (фото)
    Київські міні-скульптурки вбралися у вишиванки (фото)
    Київські міні-скульптурки вбралися у вишиванки (фото)
    Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

    Нагадаємо, у Києві встановлено вже 14 міні-скульптур проекту «Шукай».

    У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня.

    За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці. 

    Мер Києва Віталій Кличко прийшов на засідання Київради у вишиванці і привітав українців зі святом.

    Народні депутати теж вбралися сьогодні у вишиванки. Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Верховної Ради.

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