Київські міні-скульптурки вбралися у вишиванки (фото)



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Міні-скульптурка «Золоті ворота» у вишитому одязі Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

Бронзові скульптурки прикрашені яскравими вишиванками

Сьогодні, 16 травня, у День вишиванки бронзові міні-скульптурки проекту «Шукай» у Києві отримали святковий одяг. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook автор і куратор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко.

«Міні-скульптурки «Шукай!» до Дня вишиванки готові» - написала вона.

Дизайнери костюмчиків для міні-скульптурок – Єва Каро та Марія ЄваМарія.

Нагадаємо, у Києві встановлено вже 14 міні-скульптур проекту «Шукай».

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня.

За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.

Мер Києва Віталій Кличко прийшов на засідання Київради у вишиванці і привітав українців зі святом.

Народні депутати теж вбралися сьогодні у вишиванки. Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Верховної Ради.