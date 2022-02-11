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    Від авто залишилася купа металобрухту. На Одещині сталася смертельна ДТП (фото)

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    Удар був такої сили, що від легкової машини залишилася купа металу - Від авто залишилася купа металобрухту. На Одещині сталася смертельна ДТП (фото)
    Удар був такої сили, що від легкової машини залишилася купа металу
    фото: od.npu.gov.ua

    На трасі Одеса-Миколаїв у ДТП загинули троє людей

    На трасі Одеса-Миколаїв зіштовхнулися вантажний та легковий автомобілі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє осіб. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

    Відомо, що аварія сталася біля села Міщанка у четвер ввечері. У пресслужбі зазначили, що померли водій та двоє пасажирів легкової автівки.

    На опублікованих правоохоронцями кадрах видно, що удар був такої сили, що від машини залишилася купа металу, а вантажівка перевернулася.

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    Від авто залишилася купа металобрухту. На Одещині сталася смертельна ДТП (фото)
    Від авто залишилася купа металобрухту. На Одещині сталася смертельна ДТП (фото)
    Від авто залишилася купа металобрухту. На Одещині сталася смертельна ДТП (фото)
    фото: od.npu.gov.ua

    Про попередні причини зіткнення транспортних засобів правоохоронці не повідомляють. Вони лише зазначили, що на місці працювала слідчо-оперативна група, рятівники та медичні працівники.

    Обставини ДТП встановлюються.

    До слова, напередодні вантажівка протаранила автовишку у Дніпрі: двоє людей впали з вежі.

    Також відомо, що кортеж мільйонера Ярославського збив людину на смерть.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Одещина смерть
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    Від авто залишилася купа металобрухту. На Одещині сталася смертельна ДТП (фото)