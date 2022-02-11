Від авто залишилася купа металобрухту. На Одещині сталася смертельна ДТП (фото)

Удар був такої сили, що від легкової машини залишилася купа металу

На трасі Одеса-Миколаїв у ДТП загинули троє людей

На трасі Одеса-Миколаїв зіштовхнулися вантажний та легковий автомобілі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє осіб. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

Відомо, що аварія сталася біля села Міщанка у четвер ввечері. У пресслужбі зазначили, що померли водій та двоє пасажирів легкової автівки.

На опублікованих правоохоронцями кадрах видно, що удар був такої сили, що від машини залишилася купа металу, а вантажівка перевернулася.

Про попередні причини зіткнення транспортних засобів правоохоронці не повідомляють. Вони лише зазначили, що на місці працювала слідчо-оперативна група, рятівники та медичні працівники.

Обставини ДТП встановлюються.

До слова, напередодні вантажівка протаранила автовишку у Дніпрі: двоє людей впали з вежі.

Також відомо, що кортеж мільйонера Ярославського збив людину на смерть.