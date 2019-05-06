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    Відомий в Одесі лікар відзначив своє 101-річчя

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    Відомий в Одесі лікар відзначив своє 101-річчя

    Чоловік до сих пір практикуючий лікар міста

    Заслужений лікар України, учасник Другої світової війни, лікар-дерматолог КП «Одесфарм», лікар вищої категорії Петро Петросян, 4 травня відзначив своє 101-річчя.

    Протягом 76-ти років Петро Асланович лікує людей. Відомий довгожитель своїми працями не тільки в Одесі, а й за межами нашої країни.

    Свою лікарську діяльність Петро Петросян починав на фронті під час Другої Світової, потім працював у військовому госпіталі, а згодом - в міській поліклініці.

    До речі, незважаючи на свій поважний вік продовжує лікувати людей в медичному центрі і є найстарішим практикуючим лікарем нашого міста.

    Джерело: Метроном

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