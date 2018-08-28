Відпочиваючих на пляжі в Одесі налякала змія, яка плавала в морі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Величезний червонокнижний полоз у морі налякав пляжників в одеській Аркадії

На плитах біля мису Середній Фонтан змію помітили в морі.

Жовточеревй полоз неотруйний, проте досить агресивний представник змій, характерних для регіону.

У море полози зазвичай не полюють, на відміну від водяних вужів, так що можна припустити, що гад опинився у воді випадково.

До честі відпочиваючих, унікальну зникаючу змію ті вбивати не стали, а відобразили на відео.

Як ми вже повідомляли, отруйних змій на Одещині практично немає.

Джерело: 048.ua