Відпочиваючих на пляжі в Одесі налякала змія, яка плавала в морі
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Величезний червонокнижний полоз у морі налякав пляжників в одеській Аркадії
На плитах біля мису Середній Фонтан змію помітили в морі.
Жовточеревй полоз неотруйний, проте досить агресивний представник змій, характерних для регіону.
У море полози зазвичай не полюють, на відміну від водяних вужів, так що можна припустити, що гад опинився у воді випадково.
До честі відпочиваючих, унікальну зникаючу змію ті вбивати не стали, а відобразили на відео.
Як ми вже повідомляли, отруйних змій на Одещині практично немає.
Джерело: 048.ua