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    Відпочиваючих на пляжі в Одесі налякала змія, яка плавала в морі

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    Відпочиваючих на пляжі в Одесі налякала змія, яка плавала в морі

    Величезний червонокнижний полоз у морі налякав пляжників в одеській Аркадії

    На плитах біля мису Середній Фонтан змію помітили в морі.

    Жовточеревй полоз неотруйний, проте досить агресивний представник змій, характерних для регіону.

    У море полози зазвичай не полюють, на відміну від водяних вужів, так що можна припустити, що гад опинився у воді випадково.

    До честі відпочиваючих, унікальну зникаючу змію ті вбивати не стали, а відобразили на відео.

    Як ми вже повідомляли, отруйних змій на Одещині практично немає.

    Джерело: 048.ua

    Одеса пляжі
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