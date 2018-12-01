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    Військовий в Одесі після сварки із перехожими відкрив стрілянину

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    <p>Військового вже пообіцяли звільнити з лав ЗСУ</p> - Військовий в Одесі після сварки із перехожими відкрив стрілянину

    Військового вже пообіцяли звільнити з лав ЗСУ

    Стрілянина здійснювалась у повітря, ніхто не постраждав

    Військовий Збройних сил України здійснив постріли у повітря в Одесі після сварки із перехожими. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    «На жаль серед військовослужбовців мав випадок, що ганьбить та підриває авторитет військовослужбовців в суспільстві. Так у нічний час 30 листопада в місті Одеса, військовослужбовець із особистої недисциплінованості вчинив хуліганські дії, а саме після словесної перепалки з перехожими здійснив декілька пострілів з пістолета у повітря», - йдеться у повідомленні. Постраждалих немає.

    Командування зазначило, що військовик був затриманий правоохоронцями, що були неподалік.

    «Особовий склад військової частини А2393 засуджує злочинні дії військовослужбовця. Призначено службове розслідування. За скоєне правопорушення військовослужбовець буде звільнений з лав Збройних Сил України», - додали у командуванні.

    Нагадаємо, у центрі Києва сьогодні ввечері, 29 листопада, сталася стрілянина. Зокрема, у хлопця кілька разів вистрілили з травматичного пістолета.

    Також зазначається, що чоловіки, які стріляли, були нейтралізовані патрулем поліції.

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