Військовий в Одесі після сварки із перехожими відкрив стрілянину



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Військового вже пообіцяли звільнити з лав ЗСУ

Стрілянина здійснювалась у повітря, ніхто не постраждав

Військовий Збройних сил України здійснив постріли у повітря в Одесі після сварки із перехожими. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«На жаль серед військовослужбовців мав випадок, що ганьбить та підриває авторитет військовослужбовців в суспільстві. Так у нічний час 30 листопада в місті Одеса, військовослужбовець із особистої недисциплінованості вчинив хуліганські дії, а саме після словесної перепалки з перехожими здійснив декілька пострілів з пістолета у повітря», - йдеться у повідомленні. Постраждалих немає.

Командування зазначило, що військовик був затриманий правоохоронцями, що були неподалік.

«Особовий склад військової частини А2393 засуджує злочинні дії військовослужбовця. Призначено службове розслідування. За скоєне правопорушення військовослужбовець буде звільнений з лав Збройних Сил України», - додали у командуванні.

Нагадаємо, у центрі Києва сьогодні ввечері, 29 листопада, сталася стрілянина. Зокрема, у хлопця кілька разів вистрілили з травматичного пістолета.

Також зазначається, що чоловіки, які стріляли, були нейтралізовані патрулем поліції.