Влада Одещини заборонила жителям купатися у морі: названо причину

Фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області і виявили збудники інфекційних хвороб

Фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області і виявили збудники інфекційних хвороб

Влада Одеської області заборонила жителям купатися у морі, лимані та річках, а також ловити рибу. У воді знайшли небезпечні речовини. Про це повідомляє міська рада Одеси.

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Фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області. За останній тиждень у воді виявили збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела, рота- та астравіруси, холероподібні вібріони, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів людей та тварин. Крім того, вміст кишкові палички значно перевищує норми.

Влада наголошує, що купитися у воді, а також рибалити у ній - небезпечно для людей.

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«Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС море на пляжах Одеси стало зеленим, воно продовжує викидати на берег багато сміття та навіть цілі дерева.

Також на узбережжя Чорного моря продовжує виносити всі свідчення техногенної катастрофи, яку спричинили російські терористи. З води прибуває все більше сміття, повалених дерев, меблів та побутової техніки.