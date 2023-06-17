Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Влада Одещини заборонила жителям купатися у морі: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Влада Одещини заборонила жителям купатися у морі: названо причину
Фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області і виявили збудники інфекційних хвороб
фото з відкритих джерел

Фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області і виявили збудники інфекційних хвороб

Влада Одеської області заборонила жителям купатися у морі, лимані та річках, а також ловити рибу. У воді знайшли небезпечні речовини. Про це повідомляє міська рада Одеси.

Фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області. За останній тиждень у воді виявили збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела, рота- та астравіруси, холероподібні вібріони, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів людей та тварин. Крім того, вміст кишкові палички значно перевищує норми.

Влада наголошує, що купитися у воді, а також рибалити у ній - небезпечно для людей.

«Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС море на пляжах Одеси стало зеленим, воно продовжує викидати на берег багато сміття та навіть цілі дерева.

Також на узбережжя Чорного моря продовжує виносити всі свідчення техногенної катастрофи, яку спричинили російські терористи. З води прибуває все більше сміття, повалених дерев, меблів та побутової техніки. 

Читайте також: Наслідки підриву ГЕС: екологи оцінили стан морської води біля Одеси
Теги: сміття Дунай населення Білгород

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прибирати сміття можна тільки після перевірки вибухотехніків
У смітті може бути вибухівка: ОК «Південь» звернулося до одеситів
12 червня, 09:31
Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: місцева влада зробила заяву
6 червня, 07:45
У Києва є декілька значних переваг над будь-яким європейським містом
В Україні краще, ніж в Євросоюзі? Голова Консультативної місії ЄС оцінив переваги життя у Києві
30 травня, 22:04
Александр Франчетті
Суд Чехії перегляне справу російського громадянина про сприяння окупації Криму
26 травня, 04:34
Росіяни виявились не готові до бойових дій на своїй території
Імперія дурних понтів
25 травня, 16:40
Представники «Російського добровольчого корпусу» зайшли в Бєдгородську область
Чому невідомі патріоти Росії раптово активізувались у Білгородській області?
24 травня, 09:31
«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення
«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення
23 травня, 15:28
У небі над Москвою невідомі запустили прапор Легіону «Свобода Росії» (відео)
У небі над Москвою невідомі запустили прапор Легіону «Свобода Росії» (відео)
22 травня, 20:00
Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами грузинської авіакомпанії Georgian Airways
Президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways через польоти в Росію
20 травня, 17:51

Новини

Влада Одещини заборонила жителям купатися у морі: названо причину
Влада Одещини заборонила жителям купатися у морі: названо причину
«Навкруги було лише полум'я». Одесит розказав, як дивом врятував свою родину від обстрілу
«Навкруги було лише полум'я». Одесит розказав, як дивом врятував свою родину від обстрілу
Псевдожурналісти, які знімали фейки про Києво-Печерську лавру, отримали підозру
Псевдожурналісти, які знімали фейки про Києво-Печерську лавру, отримали підозру
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
В Одесі позеленіло море: що відбувається (фото, відео)
В Одесі позеленіло море: що відбувається (фото, відео)
Нічна атака на Одещину: стала відома кількість знищених «Шахедів»
Нічна атака на Одещину: стала відома кількість знищених «Шахедів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
15K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
15K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
12K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
8684
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу
7037
Росія хоче підірвати ЗАЕС. Зеленський назвав причину

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту