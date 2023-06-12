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Узбережжя Одещини перетворюється на сміттєзвалище (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Узбережжя Одещини перетворюється на сміттєзвалище (відео)
Від Одеси до Каховської ГЕС майже 300 км суходолом, проте течія відносить все
фото з відкритих джерел

Після підриву росіянами Каховської ГЕС у морі видніються віднесені течією речі мешканців Херсонщини

Після руйнування Каховської ГЕС на узбережжя Чорного моря продовжує виносити всі свідчення техногенної катастрофи, яку спричинили російські терористи. З води прибуває все більше сміття, повалених дерев, меблів та побутової техніки. Місцеві мешканці публікують у соцмережах десятки приголомшливих відео із забруднених пляжів.

Від Одеси до Каховської ГЕС майже 300 км суходолом, проте течія відносить все. Тож попри велику відстань, до узбережжя й надалі прибувають навіть меблі та частини будинків. Також після підриву росіянами Каховської ГЕС у морі видніються металеві рештки, частини ґрунту з травою, які вирвала та пронесла течія.

Наразі люди спостерігають, як море поступово перетворюється на сміттєзвалище. Там знаходять побутові прилади, меблі, особисті речі й навіть тіла тварин. Крім того, через таке забруднення починається мор риби.

Велика вода несе із собою ще одну небезпеку – міни та боєприпаси, які вимиває із російських укріплень.

Оцінити масштаб забруднення моря в Одеській затоці внаслідок штучної повені на Херсонщині наразі неможливо. Містян закликали утриматися від перебування на пляжах, для очищення моря влада збирається залучити портові буксири.

Екологи попереджають, що є ще і ймовірність потрапляння сільськогосподарських хімікатів, пестицидів та нафтопродуктів в море, військові – про те, що збільшилась мінна небезпека. Але попри все це на пляжі відпочивають люди.

Як відомо, унаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС вода в морі та на пляжах Одеси становить значну небезпеку через присутність шкідливих бактерій у воді та вибухових предметів – на пляжах Одещини можна побачити банки з варенням, купу книг та полиці, які винесло після підриву дамби.

Зауважимо, не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега, адже до берегів може припливати й вибухівка.

До слова, під Одесою волонтери виловили з моря собаку, який на дошці доплив із Херсона (відео).

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. 

Крім того, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

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Теги: пляжі сміття Одещина вибухівка небезпека море відео

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