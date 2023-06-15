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В Одесі позеленіло море: що відбувається (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Одесі позеленіло море: що відбувається (фото, відео)
Аналізи проб води, проведені владою показали, що холера в морській воді не зафіксована
фото: Галина Теренько / Facebook

У Чорному морі виялено РНК ротавіруса А та ДНК сальмонели

Море на пляжах Одеси стало зеленим, воно продовжує викидати на берег багато сміття та навіть цілі дерева. Все це наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Відповідні відео вже з’явилися в мережі.

Як показали аналізи проб води, проведені владою, холера в морській воді не зафіксована, натомість виявлено позитивні результати РНК ротавіруса А та ДНК сальмонели.

Крім того, на пляжі «Ланжерон» зафіксовано перевищення зважених речовин у 1,6 раза, заліза у 2 рази, а солоність води нижча за норму у 2,6 раза.

За даними співробітниці Українського наукового центру екології моря Галини Теренько, Одеська затока зацвіла цілим комплексом потенційно токсичних ціанобактерій.

«Цього разу «компанiю» масивним пучкам Aphanizomenon flos-aquae склали колонiï Dolichospermum flos-aquae та цiнобiìï мiкроцистису Microcystis aeruginosa, при солоностi морськоï води 5,1 промиле та температурi 19 градусiв», – зазначила вона.

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Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

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Теги: Чорне море Одеса Каховська ГЕС

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